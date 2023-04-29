Мадрид. Костюк без боя вышла в парный четвертьфинал

Украинка Марта Костюк и румынка Елена Габриэла Русе без боя вышли в четвертьфинал престижного грунтового турнира WTA в Мадриде. Их соперники, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина, снялись с турнира.

В четвертьфинале соперниками украино-румынского дуэта будут Моника Никулеску и Макото Ниномия.

Для Костюк это первый парный четвертьфинал на уровне турниров WTA 1000. В январе текущего года Костюк и Русе вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.