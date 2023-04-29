WTA29 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:51
504
1
Мадрид. Костюк без боя вышла в парный четвертьфинал
Павлюченкова и Рыбакина снялись с турнира
29 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:51
504
1
Украинка Марта Костюк и румынка Елена Габриэла Русе без боя вышли в четвертьфинал престижного грунтового турнира WTA в Мадриде. Их соперники, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина, снялись с турнира.
В четвертьфинале соперниками украино-румынского дуэта будут Моника Никулеску и Макото Ниномия.
Для Костюк это первый парный четвертьфинал на уровне турниров WTA 1000. В январе текущего года Костюк и Русе вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 апреля 2023, 20:33 13
Леся в трех сетах выиграла у Жиль Тайхманн, проиграв первую партию
Футбол | 29 апреля 2023, 11:15 1
Скоро должны объявить
Футбол | 28.04.2023, 15:40
Футбол | 28.04.2023, 16:58
Футбол | 28.04.2023, 16:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Жест доброї волі?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2023, 08:41
27.04.2023, 19:00 44
27.04.2023, 12:40 1
27.04.2023, 10:11 1
28.04.2023, 07:46 21
28.04.2023, 14:54 27
28.04.2023, 11:11 3
28.04.2023, 20:08