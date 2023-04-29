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WTA
29 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:51
504
1

Мадрид. Костюк без боя вышла в парный четвертьфинал

Павлюченкова и Рыбакина снялись с турнира

29 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 29 апреля 2023, 13:51
504
1
Мадрид. Костюк без боя вышла в парный четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк и румынка Елена Габриэла Русе без боя вышли в четвертьфинал престижного грунтового турнира WTA в Мадриде. Их соперники, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина, снялись с турнира.

В четвертьфинале соперниками украино-румынского дуэта будут Моника Никулеску и Макото Ниномия.

Для Костюк это первый парный четвертьфинал на уровне турниров WTA 1000. В январе текущего года Костюк и Русе вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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