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Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 29 апреля 2023, 12:07
516
1

УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас

Павелко рассказал о допуске фанов на трибуны футбольных матчей

29 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 29 апреля 2023, 12:07
516
1
УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас
ФК Шахтер

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что со следующего сезона не исключено возвращение болельщиков на трибуны стадионов, пусть и в ограниченном количестве.

«Мы планируем возвращение болельщиков на трибуны. Мы над этим работаем. Есть договоренность с правительством, чтобы на следующий чемпионат мы получили протокол безопасности для ограниченного количества фанов на стадионах».

«Однако безопасность превыше всего», — сказал Павелко.

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Источник Телеканал ДОМ
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GloryUkraine
Навіщо ризикувати?
Краще Павелку дати кулемета в руки та відправити на фронт.
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