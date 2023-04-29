Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 29 апреля 2023, 12:07
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УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас
Павелко рассказал о допуске фанов на трибуны футбольных матчей
29 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 29 апреля 2023, 12:07
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Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что со следующего сезона не исключено возвращение болельщиков на трибуны стадионов, пусть и в ограниченном количестве.
«Мы планируем возвращение болельщиков на трибуны. Мы над этим работаем. Есть договоренность с правительством, чтобы на следующий чемпионат мы получили протокол безопасности для ограниченного количества фанов на стадионах».
«Однако безопасность превыше всего», — сказал Павелко.
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Краще Павелку дати кулемета в руки та відправити на фронт.