УАФ готовит возвращение болельщиков на трибуны. Но не сейчас

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что со следующего сезона не исключено возвращение болельщиков на трибуны стадионов, пусть и в ограниченном количестве.

«Мы планируем возвращение болельщиков на трибуны. Мы над этим работаем. Есть договоренность с правительством, чтобы на следующий чемпионат мы получили протокол безопасности для ограниченного количества фанов на стадионах».

«Однако безопасность превыше всего», — сказал Павелко.