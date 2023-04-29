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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 11:21 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

Важные события во всех видах спорта

29 апреля 2023, 11:21 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
ФК Днепр-1

В субботу, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Ингулец – Днепр-1

Favbet 7.20 – 4.20 – 1.48

19:00 Рома – Милан

Favbet 2.86 – 3.04 – 2.94

19:30 Реал – Альмерия

Favbet 1.14 – 10.50 – 21.00

22:00 Барселона – Бетис

Favbet 1.38 – 5.45 – 9.10

ХОККЕЙ

19:30 Япония – Украина

Favbet 2.47 – 4.30 – 2.46

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Источник Sport.ua
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