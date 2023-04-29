СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

В субботу, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Ингулец – Днепр-1

7.20 – 4.20 – 1.48

19:00 Рома – Милан

2.86 – 3.04 – 2.94

19:30 Реал – Альмерия

1.14 – 10.50 – 21.00

22:00 Барселона – Бетис

1.38 – 5.45 – 9.10

ХОККЕЙ

19:30 Япония – Украина

2.47 – 4.30 – 2.46