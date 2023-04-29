Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 11:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Важные события во всех видах спорта
29 апреля 2023, 11:21 |
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В субботу, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Ингулец – Днепр-1
19:00 Рома – Милан
19:30 Реал – Альмерия
22:00 Барселона – Бетис
ХОККЕЙ
19:30 Япония – Украина
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