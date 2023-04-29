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  4. ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки
Украина. Премьер лига
29 апреля 2023, 11:45 |
220
0

ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки

Игроки пообщались с представителями ВСУ

29 апреля 2023, 11:45 |
220
0
ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки
ФК Шахтер

После матча чемпионата Украины с «Колосом» игроки «Шахтера» Тарас Степаненко, Александр Зубков и Ефим Конопля пообщались с представителями ВСУ, подарили им свои футболки, а также расписались на них.

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Источник Sport.ua
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