ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки

После матча чемпионата Украины с «Колосом» игроки «Шахтера» Тарас Степаненко, Александр Зубков и Ефим Конопля пообщались с представителями ВСУ, подарили им свои футболки, а также расписались на них.

🧡 Щасливі, що маємо змогу дарувати усмішки нашим військовим 🙏



Безмежно вдячні їм, що можемо грати у футбол у рідній країні 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/Ihw3r4OthR — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 29, 2023