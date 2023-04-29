Украина. Премьер лига29 апреля 2023, 11:45 |
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ВИДЕО. Игроки Шахтера после матча подарили военным футболки
Игроки пообщались с представителями ВСУ
29 апреля 2023, 11:45 |
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После матча чемпионата Украины с «Колосом» игроки «Шахтера» Тарас Степаненко, Александр Зубков и Ефим Конопля пообщались с представителями ВСУ, подарили им свои футболки, а также расписались на них.
🧡 Щасливі, що маємо змогу дарувати усмішки нашим військовим 🙏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 29, 2023
Безмежно вдячні їм, що можемо грати у футбол у рідній країні 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/Ihw3r4OthR
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