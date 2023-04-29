Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Два серьезных претендента на клуб АПЛ
По информации Sky Sports, катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани в последний день, когда можно оформить официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сделал владельцам клуба предложение в размере 5 миллиардов фунтов.
Если семья Глейзеров, которая владеет МЮ, согласится с этой суммой, то это будет рекордная продажа в истории спорта. Сейчас рекорд удерживает клуб НФЛ «Денвер Бронкос», который продали за 4,6 миллиарда долларов.
При этом СМИ сообщают, что Глейзеры якобы хотят получить 6 миллиардов. Кроме того, рассматривается вариант с частичной продажей клуба.
Среди других претендентов заявку на приобретение МЮ подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.
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