Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов

По информации Sky Sports, катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани в последний день, когда можно оформить официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сделал владельцам клуба предложение в размере 5 миллиардов фунтов.

Если семья Глейзеров, которая владеет МЮ, согласится с этой суммой, то это будет рекордная продажа в истории спорта. Сейчас рекорд удерживает клуб НФЛ «Денвер Бронкос», который продали за 4,6 миллиарда долларов.

При этом СМИ сообщают, что Глейзеры якобы хотят получить 6 миллиардов. Кроме того, рассматривается вариант с частичной продажей клуба.

Среди других претендентов заявку на приобретение МЮ подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.