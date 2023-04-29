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  4. Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Англия
29 апреля 2023, 09:45 |
458
0

Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов

Два серьезных претендента на клуб АПЛ

29 апреля 2023, 09:45 |
458
0
Это рекорд. Катарский шейх дает за Манчестер Юнайтед 5 миллиардов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sky Sports, катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани в последний день, когда можно оформить официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сделал владельцам клуба предложение в размере 5 миллиардов фунтов.

Если семья Глейзеров, которая владеет МЮ, согласится с этой суммой, то это будет рекордная продажа в истории спорта. Сейчас рекорд удерживает клуб НФЛ «Денвер Бронкос», который продали за 4,6 миллиарда долларов.

При этом СМИ сообщают, что Глейзеры якобы хотят получить 6 миллиардов. Кроме того, рассматривается вариант с частичной продажей клуба.

Среди других претендентов заявку на приобретение МЮ подал британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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Источник Sky Sports
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