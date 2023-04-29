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  4. Оливер КАН: «Мы снова станем чемпионами»
Германия
29 апреля 2023, 03:15 |
49
0

Оливер КАН: «Мы снова станем чемпионами»

Гендиректор «Баварии» – о борьбе за чемпионство

29 апреля 2023, 03:15 |
49
0
Оливер КАН: «Мы снова станем чемпионами»
twitter.com

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан верит, что мюнхенский клуб снова будет чемпионом.

«Конечно, мы хотим снова стать чемпионами Германии в этом году — и мы это сделаем! В прошлом всегда были сложные ситуации, из которых «Бавария» вырвалась и стала сильнее. Успех придет к нам снова, быстрее, чем некоторые думают. Любой, кто знаком со мной, знает, что я полностью отождествляю себя с этим клубом и его ценностями. Я борюсь за «Баварию». Я делал это как вратарь в течение 14 лет, я делаю это сейчас и буду продолжать делать это в будущем. Вы можете быть в этом уверены. Сейчас мы полностью сконцентрированы на этом сезоне, на победе в Бундеслиге. И это наша самая главная задача сейчас. Мы слишком долго были нестабильны и, наконец, снова нуждаемся в победах и постоянстве».

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка.

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Бавария Оливер Кан Бундеслига
Источник Twitter
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