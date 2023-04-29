Шаг к триумфу. Кочергин забил гол в чемпионате Польши
«Ракув» находится в шаге от чемпионского звания
В поединке 30 тура чемпионата Польши «Ракув» на своем поле разгромил «Легию» (Гданьск) со счетом 4:0.
В стартовом составе «Ракува» на поле вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, который был заменен на 78-й минуте встречи. Перед тем, как покинуть поле, украинец отметился результативным ударом, забив второй гол своей команды.
«Ракув» лидирует в турнирной таблице, опережая варшавскую «Легию» на 11 очков. Уже в следующем туре «красно-синие» могут досрочно оформить чемпионское звание.
Koczi na 2;0 #essa🔴🔵— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) April 28, 2023
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75' ⏱️ #RCZLGD 2️⃣: 0⃣ pic.twitter.com/1yptD11elr
Za nami kolejny ważny mały krok! 👣🔴🔵— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) April 28, 2023
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90' ⏱️ #RCZLGD 4⃣:0️⃣ pic.twitter.com/YUJzyAUa7x
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