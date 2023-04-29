Шаг к триумфу. Кочергин забил гол в чемпионате Польши

В поединке 30 тура чемпионата Польши «Ракув» на своем поле разгромил «Легию» (Гданьск) со счетом 4:0.

В стартовом составе «Ракува» на поле вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, который был заменен на 78-й минуте встречи. Перед тем, как покинуть поле, украинец отметился результативным ударом, забив второй гол своей команды.

«Ракув» лидирует в турнирной таблице, опережая варшавскую «Легию» на 11 очков. Уже в следующем туре «красно-синие» могут досрочно оформить чемпионское звание.