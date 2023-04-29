Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шаг к триумфу. Кочергин забил гол в чемпионате Польши
Польша
29 апреля 2023, 01:38 |
102
0

Шаг к триумфу. Кочергин забил гол в чемпионате Польши

«Ракув» находится в шаге от чемпионского звания

29 апреля 2023, 01:38 |
102
0
Шаг к триумфу. Кочергин забил гол в чемпионате Польши
ФК Ракув

В поединке 30 тура чемпионата Польши «Ракув» на своем поле разгромил «Легию» (Гданьск) со счетом 4:0.

В стартовом составе «Ракува» на поле вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин, который был заменен на 78-й минуте встречи. Перед тем, как покинуть поле, украинец отметился результативным ударом, забив второй гол своей команды.

«Ракув» лидирует в турнирной таблице, опережая варшавскую «Легию» на 11 очков. Уже в следующем туре «красно-синие» могут досрочно оформить чемпионское звание.

По теме:
Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши
Украинское дерби в Польше. Восстановление Коноплянки, Кочергин без голов
Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Владислав Кочергин Ракув чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Футбол | 28 апреля 2023, 11:51 0
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо
Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо

Александр Шовковский подменит Мирчу Луческу

Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Бокс | 28 апреля 2023, 10:35 10
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине
Российский боксер передаст часть гонорара на поддержку войны рф в Украине

Дмитрий Кудряшов доказал, что каждый россиянин рано или поздно показывает свое истинное лицо

Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Футбол | 28.04.2023, 14:54
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Победа с удалением. Динамо во втором тайме дожало Металлист
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Теннис | 28.04.2023, 20:33
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
Показала характер. Цуренко обыграла швейцарку на крупном турнире в Мадриде
ВИДЕО. С голом Роналду. Аль-Наср прервал 3-матчевую серию без побед
Футбол | 28.04.2023, 23:35
ВИДЕО. С голом Роналду. Аль-Наср прервал 3-матчевую серию без побед
ВИДЕО. С голом Роналду. Аль-Наср прервал 3-матчевую серию без побед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Казахстан. С московитскими зубками
27.04.2023, 10:46 1
Хоккей
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Ярмоленко помог Аль-Айну забить в финале Кубка
28.04.2023, 20:08
Футбол
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
САБО: «Почему Михайличенко не любил Шовковского? Тренеры ловят звездочку»
27.04.2023, 10:11 1
Футбол
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
27.04.2023, 00:45 11
Футбол
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха по голам за сезон в АПЛ
27.04.2023, 07:58 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности