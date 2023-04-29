Украинский футболисты Александр Зинченко и Михаил Мудрик, который выступают за английские клубы «Арсенал» и «Челси» соответственно, встретились с украинскими военными после марафона в Лондоне.

Александр и Михаил пообщались с воинами, после чего подписали игровые футболки, которые будут выставлены на аукционе с целью сбора средств на протезирование и реабилитацию военнослужащих.

Один из участников Лонднского марафона – действующий военный Роман Кашпур, на войне с агрессором потерявший ногу, но все равно пробежавший в Лондоне полную дистанцию в 42 км. Его участие в марафоне было посвящено тяжелораненым украинским военным и делу помощи раненым, потерявшим на войне конечности.

ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военным в Лондоне