Киченок завершила выступления в Мадриде, проиграв сестрам из россии

Украинская теннисистка Надежда Киченок неудачно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/16 финала соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) в трех сетах проиграла сестрам из россии Эрике и Мирре Андреевым за 1 час и 55 минут.

WTA 1000 Мадрид. Пары. Грунт. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Кимберли Циммерманн (Бельгия) – Эрика Андреева / Мирра Андреева – 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), [1:10]

Во второй партии при счете 6:5 украинско-бельгийский тандем подавал на матч, но не смог этого сделать и вскоре проиграл встречу.