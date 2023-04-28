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  4. Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Англия
28 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:22
1304
0

Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу

«Горожане» следят за Кираном Тирни

28 апреля 2023, 19:17 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:22
1304
0
Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

В «Манчестер Сити» наблюдают за 25-летним шотландским защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола в летнее межсезонье намерен усилить фланги обороны команды. И Тирни рассматривается как один из кандидатов на трансфер.

Тирни выступает за «канониров» с августа 2019 года. Сейчас шотландец является сменщиком украинца Александра Зинченко, уступая ему в конкуренции, поэтому «Арсенал» открыт к продаже Тирни за 34–35 млн фунтов.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» того же Зинченко, а также бразильского вингера Габриэла Жезуса.

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Киран Тирни Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football Insider
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