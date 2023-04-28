Заберут конкурента Зинченко. Ман Сити готовит трансферный ответ Арсеналу

В «Манчестер Сити» наблюдают за 25-летним шотландским защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола в летнее межсезонье намерен усилить фланги обороны команды. И Тирни рассматривается как один из кандидатов на трансфер.

Тирни выступает за «канониров» с августа 2019 года. Сейчас шотландец является сменщиком украинца Александра Зинченко, уступая ему в конкуренции, поэтому «Арсенал» открыт к продаже Тирни за 34–35 млн фунтов.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» того же Зинченко, а также бразильского вингера Габриэла Жезуса.