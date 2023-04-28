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28 апреля 2023, 18:58 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:10
437
2

Аль-Наср – Аль-Раед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 28 апреля в 21:30 по Киеву

28 апреля 2023, 18:58 | Обновлено 28 апреля 2023, 19:10
437
2
Аль-Наср – Аль-Раед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

В пятницу, 28 апреля, в Эр-Рияде состоится матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят клубы «Аль-Наср» и «Аль-Раид».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 2-е место, имея 53 очка после 24 матчей. В предыдущем туре Криштиану Роналду и Ко проиграли на выезде со счетом 0:2 «Аль-Хилялю». Теперь их отставание от клуба «Аль-Иттихад», который занимает 1-е место, составляет 6 пунктов.

«Аль-Раед» идет на 11-й позиции с 26 очками после 23 игр. В предыдущем туре он на своем поле потерпел крупное поражение от «Аль-Фатеха» – 0:3

Аль-Наср – Аль-Раед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу смотреть онлайн Криштиану Роналду Аль-Раед
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
зараз безкоштовно можна дивитись фінал кубка Президента ОАЕ. 
В фіналі грає команда Реброва, Ярмоленко в основі, перший тайм 0:0, зараз перерва.
flashscore.ua
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