В пятницу, 28 апреля, в Эр-Рияде состоится матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором отношения выяснят клубы «Аль-Наср» и «Аль-Раид».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 2-е место, имея 53 очка после 24 матчей. В предыдущем туре Криштиану Роналду и Ко проиграли на выезде со счетом 0:2 «Аль-Хилялю». Теперь их отставание от клуба «Аль-Иттихад», который занимает 1-е место, составляет 6 пунктов.

«Аль-Раед» идет на 11-й позиции с 26 очками после 23 игр. В предыдущем туре он на своем поле потерпел крупное поражение от «Аль-Фатеха» – 0:3

Аль-Наср – Аль-Раед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция