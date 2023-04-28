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Прикарпатье
28.04.2023 13:00 – FT 2 : 0
Чернигов
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Украина. Первая лига
28 апреля 2023, 18:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:21
134
0

Установили паритет. Прикарпатье добилось принципиальной победы над Чернигов

В таблице Группы выбывания теперь двоевластие

28 апреля 2023, 18:19 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:21
134
0
Установили паритет. Прикарпатье добилось принципиальной победы над Чернигов
ФК Прикарпатье

В пятницу, 28 апреля, в матче 4-го тура Группы выбывания Первой лиги Украины в Ивано-Франковске отношения выяснили местное «Прикарпатье» и «Чернигов».

До игры гости лидировали в турнирной таблице, опережая ивано-франковцев на три очка. Победа в матче позволила бы «Чернигову» свой отрыв увеличить и с большой долей вероятности гарантировать себе 9-е место по итогам сезона. Но этого не случилось – «Прикарпатье» добилось победы со счетом 2:0.

Теперь команды из Ивано-Франковска и Чернигова лидируют в Группе выбывания вдвоем, имея по 17 очков после 10 матчей. За ними идет «Скорук», у которого 16 пунктов после 9 игр.

Первая лига. Группа выбывания. 4-й тур

«Прикарпатье» – «Чернигов» – 2:0

Голы: Барчук, 18 (1:0). Цюцюра, 32 (2:0).

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Источник Sport.ua
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