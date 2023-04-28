Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура

В воскресенье, 30 апреля в Черкассах должен был состояться матч Первой лиги между местным «ЛНЗ» и житомирским «Полесьем».

Однако матч был перенесен на понедельник, 1 мая. Начало – в 13:00 по Киеву.

Решение о переносе было принято в связи с тем, что в Черкасской области объявили трехдневный траур из-за ракеткой атаки на Умань.