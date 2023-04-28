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Украина. Первая лига
28 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:07
740
0

Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура

Команды сыграют в понедельник, 1 мая

28 апреля 2023, 18:01 | Обновлено 28 апреля 2023, 18:07
740
0
Матч ЛНЗ – Полесье перенесен из-за траура

В воскресенье, 30 апреля в Черкассах должен был состояться матч Первой лиги между местным «ЛНЗ» и житомирским «Полесьем».

Однако матч был перенесен на понедельник, 1 мая. Начало – в 13:00 по Киеву.

Решение о переносе было принято в связи с тем, что в Черкасской области объявили трехдневный траур из-за ракеткой атаки на Умань.

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ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Первая лига Украины российско-украинская война
Источник ФК Полесье
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