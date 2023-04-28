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  4. Бавария готова продать Гнабри
Германия
28 апреля 2023, 17:24 |
636
0

Бавария готова продать Гнабри

Вингер может сменить клуб летом

28 апреля 2023, 17:24 |
636
0
Бавария готова продать Гнабри
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

«Бавария» готова во время летнего трансферного окна продать своего вингера Сержа Гнабри. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом сам футболист по поводу своего будущего еще не определился. Гнабри все устраивает в «Баварии», у него хорошие отношения с партнерами по команде.

Контракт Гнабри с «Баварией» истекает летом 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 11 ассистов в 42 матчах во всех турнирах.

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Серж Гнабри Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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