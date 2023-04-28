Модрич может пропустить первый матч против Манчестер Сити

Полузащитник «Реала» Лука Модрич из-за повреждения не сумел доиграть матч Ла Лиги против «Жироны» (поражение 2:4). По информации испанских СМИ, у 37-летнего хорватского хавбека травма подколенного сухожилия.

Модрич точно пропустит два ближайших матча «Реала» в Ла Лиге – против «Альмерии» и «Реал Сосьедада». Под вопросом также его участие в финале Кубка Испании против «Осасуны» (6 мая) и первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (9 мая).

В нынешнем сезоне на счету Модрича 6 голов и 6 ассистов в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.