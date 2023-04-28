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  4. Модрич может пропустить первый матч против Манчестер Сити
Испания
28 апреля 2023, 14:59 |
215
0

Модрич может пропустить первый матч против Манчестер Сити

У хавбека «Реала» травма колена

28 апреля 2023, 14:59 |
215
0
Модрич может пропустить первый матч против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич из-за повреждения не сумел доиграть матч Ла Лиги против «Жироны» (поражение 2:4). По информации испанских СМИ, у 37-летнего хорватского хавбека травма подколенного сухожилия.

Модрич точно пропустит два ближайших матча «Реала» в Ла Лиге – против «Альмерии» и «Реал Сосьедада». Под вопросом также его участие в финале Кубка Испании против «Осасуны» (6 мая) и первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (9 мая).

В нынешнем сезоне на счету Модрича 6 голов и 6 ассистов в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник Relevo
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