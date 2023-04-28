Форвард сборной Италии может вернуться в Серию А

Форвард сборной Италии Джанлука Скамакка не сумел заиграть в «Вест Хэме» после перехода из «Сассуоло» летом прошлого года.

По информации инсайдера Николо Скиры, летом 24-летний итальянец может вернуться в Серию А. Интерес к нему проявляют два местных гранда – «Милан» и «Ювентус». Пока что они просто мониторят ситуацию, переговоры еще не велись.

В нынешнем сезоне на счету Скамакки 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.