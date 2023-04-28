ВИДЕО. Роскошный дальний удар и ошибка вратаря. Верес забил два гола

В матче чемпионата Украины Верес – Львов хозяева уступали 0:1, однако оформили два гола в ворота аутсайдера чемпионата.

Сперва великолепный дальний удар удался Кучерову, а затем с дальней попыткой Близниченко не справился вратарь.