Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 13:45 |
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ВИДЕО. Роскошный дальний удар и ошибка вратаря. Верес забил два гола
Команда оформила два мяча дальними ударами
28 апреля 2023, 13:45 |
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В матче чемпионата Украины Верес – Львов хозяева уступали 0:1, однако оформили два гола в ворота аутсайдера чемпионата.
Сперва великолепный дальний удар удался Кучерову, а затем с дальней попыткой Близниченко не справился вратарь.
🔥 Два удари з-за меж штрафного майданчика – Верес швидко відіграється та виходить вперед 💪🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/5voACH5I97— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) April 28, 2023
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