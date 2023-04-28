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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 13:45 |
408
0

ВИДЕО. Роскошный дальний удар и ошибка вратаря. Верес забил два гола

Команда оформила два мяча дальними ударами

28 апреля 2023, 13:45 |
408
0
ВИДЕО. Роскошный дальний удар и ошибка вратаря. Верес забил два гола
ФК Верес. Андрей Близниченко

В матче чемпионата Украины Верес – Львов хозяева уступали 0:1, однако оформили два гола в ворота аутсайдера чемпионата.

Сперва великолепный дальний удар удался Кучерову, а затем с дальней попыткой Близниченко не справился вратарь.

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Источник Sport.ua
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