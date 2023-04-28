Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона

Фрэнк Лэмпард может быть уволен с поста главного тренера «Челси» еще до завершения текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Изначально «Челси» планировало завершить сезон с Лэмпардом, после чего назначить нового, постоянного тренера. Однако крайне неудачные результаты команды могут вынудить менеджмент «Синих» пойти на радикальные шаги еще по ходу сезона.

Лэмпард возглавил «Челси» 6 апреля, после чего команда потерпела 5 поражений в 5 матчах с разницей голов 1:9.