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  4. Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона
Англия
28 апреля 2023, 13:22 |
687
2

Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона

Результаты «Синих» катастрофические

28 апреля 2023, 13:22 |
687
2
Лэмпард может не доработать в Челси до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард может быть уволен с поста главного тренера «Челси» еще до завершения текущего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Изначально «Челси» планировало завершить сезон с Лэмпардом, после чего назначить нового, постоянного тренера. Однако крайне неудачные результаты команды могут вынудить менеджмент «Синих» пойти на радикальные шаги еще по ходу сезона.

Лэмпард возглавил «Челси» 6 апреля, после чего команда потерпела 5 поражений в 5 матчах с разницей голов 1:9.

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Фрэнк Лэмпард Челси Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
худший тренер в мире.
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Andr88
Вчера писали что Лэмпард по любому сезон доработает
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