Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»

Лидер «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко надеется, что до завершения карьеры сможет вернуться в оккупированный ныне россией Донецк и сыграть на Донбасс Арене.

Пока завершать выступления 33-летний игрок не планирует.

«Хочу продолжать играть, мотивация и силы у меня есть. Несмотря на войну, моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене. Иногда молодые игроки меня спрашивают, сыграем ли мы на Донбасс Арене. Конечно, сыграем, потому что я хочу сделать это».

«Не хочу опускать планку своих выступлений. Если буду видеть, что могу и дальше играть на этом уровне, то буду продолжать. А если скажут, что не тяну, то не стану опускать свое имя», – сказал Степаненко.