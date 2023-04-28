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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 13:11 |
393
5

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»

Хавбек еще надеется вернуться в Донецк

28 апреля 2023, 13:11 |
393
5
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Лидер «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко надеется, что до завершения карьеры сможет вернуться в оккупированный ныне россией Донецк и сыграть на Донбасс Арене.

Пока завершать выступления 33-летний игрок не планирует.

«Хочу продолжать играть, мотивация и силы у меня есть. Несмотря на войну, моя главная мечта – сыграть на Донбасс Арене. Иногда молодые игроки меня спрашивают, сыграем ли мы на Донбасс Арене. Конечно, сыграем, потому что я хочу сделать это».

«Не хочу опускать планку своих выступлений. Если буду видеть, что могу и дальше играть на этом уровне, то буду продолжать. А если скажут, что не тяну, то не стану опускать свое имя», – сказал Степаненко.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Донбасс Арена
Источник YouTube
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Комментарии 5
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BUROSTAVOK
Аби мир наступив та не було жертв як в Умані сьогодні...А там буде футбол і буде все...
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+1
ManCity
хоче так зіграти? то нехай валить на фронт. 
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0
Andr88
Это понятно .И чтоб как в добрые времена в ложе сидели Янукович Ахметов Колесников и кто-то из российских друзей .Понятно что это мечта всех ватников но такого больше не будет .За это и погибают не Ватники а украинцы чтоб такого больше не было 
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0
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Batya
Судячи за перебігом подій. хіба за збірну лугандонії, катала уже не очікує на репарації,  а подав позови до міжнародних судів, йому ймовірно ВИДНІШЕ...
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0
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