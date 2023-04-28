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28 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 12:03
178
0

Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков в 2024 году

Легендарный теннисист заключил контракт с американским брендом

28 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 12:03
178
0
Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков.

20-кратный чемпион турниров Grand Slam сообщил, что заключил контракт с американским брендом очков Oliver Peoples.

«Я всегда в движении, поскольку у меня четверо детей. Оправы должны прочно держаться и не спадать при первом же движении головы», – сказал Федерер.

Американский бренд Oliver Peoples и линия RF Федерера выпустят совместно разработанные изделия в следующем году.

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Источник GQ
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