Другие новости28 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 12:03
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Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков в 2024 году
Легендарный теннисист заключил контракт с американским брендом
28 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 12:03
178
0
Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков.
20-кратный чемпион турниров Grand Slam сообщил, что заключил контракт с американским брендом очков Oliver Peoples.
«Я всегда в движении, поскольку у меня четверо детей. Оправы должны прочно держаться и не спадать при первом же движении головы», – сказал Федерер.
Американский бренд Oliver Peoples и линия RF Федерера выпустят совместно разработанные изделия в следующем году.
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