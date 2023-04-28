Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков в 2024 году

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер выпустит именную линию солнцезащитных очков.

20-кратный чемпион турниров Grand Slam сообщил, что заключил контракт с американским брендом очков Oliver Peoples.

«Я всегда в движении, поскольку у меня четверо детей. Оправы должны прочно держаться и не спадать при первом же движении головы», – сказал Федерер.

Американский бренд Oliver Peoples и линия RF Федерера выпустят совместно разработанные изделия в следующем году.