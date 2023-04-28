5 молодых игроков из Эредивизи, которые летом могут перейти в топ-чемпионат

Чемпионат Нидерландов по футболу не входит в общепризнанную пятерку топ-лиг европейского континента, однако практически каждый сезон предоставляет почитателям игры поводы обсудить новых молодых талантов, заявивших о себе во весь голос. За последние годы, пройдя через Эредивизи, звездами топовых чемпионатов Европы стали такие мастера как Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Антони…

Но с их отъездом в Нидерландах появились новые таланты, которые сейчас являются объектами пристального внимания скаутов большинства клубов топ-5 европейских лиг. Именно это можно считать серьезным поводом для того, чтоб ознакомиться с самыми яркими молодыми (до 21 года включительно) талантами нынешнего сезона Эредивизи…

Милош Керкез

Клуб: АЗ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Венгрия

Позиция: левый фулбек

Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Милош Керкез родился в Сербии, где и начинал заниматься футболом, но в 11 лет переехал с родителями в Австрию, а еще через несколько лет оказался уже в Венгрии. Там в рядах «Дьера» Милош, действующий слева в обороне, и начал профессиональную карьеру, причем очень скоро внимание на него обратили топовые представители итальянской Серии А. Интерес был настолько серьезным и предметным, что всего после полутора лет пребывания в «Дьере» Керкез за 200 тысяч евро переехал в «Милан».

В Италии венгерский защитник провел всего год, причем довольно часто играл за юношескую команду «Милана», но в январе 2022-го принял решение о целесообразности смены команды. Благодаря этому и состоялся трансфер Керкеза в АЗ, которому пришлось раскошелиться на 2 миллиона евро. И если вторая часть минувшего сезона у Милоша ушла, можно так выразиться, на адаптацию, то сейчас венгерский фулбек – один из лучших игроков не только своей команды, но и всей Эредивизи. Например, по индексу Wyscout Керкез занимает четвертое место в списке лучших фланговых защитников чемпионата Нидерландов-2022/23, причем в топ-30, кроме венгра, нет ни одного футболиста, чей возраст был бы меньше 20 лет.

На момент трансфера Керкеза в АЗ, оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляла всего 300 тысяч евро. Формально нидерландцы всерьез переплатили тогда «Милану», но сейчас руководство клуба из Алкмара наверняка не нарадуется собственной прозорливости, ведь текущая оценочная стоимость Милоша на том же ресурсе уже составляет 10 миллионов евро!

По неофициальным данным из прессы, АЗ будет готов предстоящим летом к продаже Керкеза за 15 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют дортмундская «Боруссия», «Бенфика», «Реал Сосьедад», «Лацио», но нельзя исключать и возвращения венгра в «Милан». Дело в том, что у «россонери» есть опция на обратный выкуп защитника, которая была оговорена при его продаже. Для того, чтобы вернуть Милоша, итальянскому гранду предстоит лишь повторить в финансовом отношении то предложение, которое боссы АЗ примут для продажи защитника. Другой вопрос, нужен ли Керкез «Милану» прямо сейчас, ведь слева у итальянцев фактически на безальтернативной основе ключевой фигурой является Тео Эрнандес?..

Тейлор Бут

Клуб: «Утрехт»

Возраст: 21 год

Гражданство: США

Позиция: опорный / центральный хавбек, правый фулбек

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Бут

«Утрехт», который в нынешнем сезоне близок к тому, чтобы заслужить через Эредивизи путевку в Лигу конференций-2023/24, своей успешной игрой и результатами во многом обязан молодому американскому опорнику Тейлору Буту. Он является одним из многочисленных молодых «продуктов» заокеанской школы футбола, которая активно развивается и в последние сезоны буквально пичкает своими воспитанниками различные команды и чемпионаты Старого континента.

Бут начинал играть за академию «Реал Солт-Лейк», откуда в 2019 году перебрался в «Баварию». В мюнхенском гранде за три с половиной сезона Тейлор провел лишь один поединок за первую команду, выступая преимущественно за юниоров и резервистов. В конечном итоге, летом минувшего года американец так и не дождался достойного предложения о продлении сотрудничества, и сменил «Баварию» на «Утрехт», доставшись последнему на правах свободного агента.

Интересно, что в «Утрехте» Бут продемонстрировал способность довольно качественно играть на трех позициях – в опорной зоне, в центре полузащиты и даже на правом фланге обороны. Это довольно техничный (4,7 обводок за матч с эффективностью в 53%) и работоспособный футболист (72 действий в среднем на поле за 90 минут), не увиливающий от борьбы за мяч (22 единоборства в пересчете на один полный поединок).

За неполный сезон оценочная стоимость на Бута на Transfermarkt выросла с 1 до 6 миллионов евро. Контракт американца с «Утрехтом» действует до лета 2025 года, но крайне маловероятно, что Тейлор задержится в этой команде так надолго. По крайней мере, в феврале европейская и британская пресса активно информировали своих читателей о том, что о подписании Бута боссов «Манчестер Юнайтед» очень просит главный тренер команды Эрик тен Хаг. Коуч «красных дьяволов» впечатлен прогрессом, которого за короткий период добился американец, и считает его переезд на «Олд Траффорд» стратегически оправданным кадровым решением для английского клуба.

Кеннет Тейлор

Клуб: «Аякс»

Возраст: 20 лет

Гражданство: Нидерланды

Позиция: опорный / центральный хавбек

Getty Images/Global Images Ukraine. Кеннет Тейлор

О невероятном таланте Кеннета Тейлора в Нидерландах говорили еще несколько лет назад, когда сравнивали молодого воспитанника академии «Аякса» с Тони Кроосом. По способности выдать качественную передачу с обострением ситуации молодой нидерландец действительно очень похож на звездного немца, хотя до уровня одного из лидеров «Реала» Кеннету еще придется прогрессировать и прогрессировать.

Первые шаги к вершине Тейлор начал делать уже в текущем сезоне. Для начала Кеннет прописался в основе «Аякса», которую сейчас уже почти немыслимо даже представить без молодого таланта. Точность пасов Тейлора в Эредивизи составляет 91%, доля выигранных единоборств – 50%, и при этом хавбек довольно часто забивает, что делает его фактически «универсальным солдатом» и истинной жемчужиной команды.

Пока еще Тейлору достаточно сложно в одиночку вести игру своей команды, но он близок к тому, чтобы как минимум по меркам Эредивизи покорить и эту вершину. Прямо сейчас Кеннет является пятым в чемпионате Нидерландов по количеству выполненных глубоких передач (55) и третьим – по числу голов, забитых из-за пределов штрафной (4). Действуя в этой зоне (середина поля, на подступах к штрафной соперника), Тейлор наиболее опасен и креативен. Зачастую он умело находит пространство между линиями, врываясь в него и принося пользу «Аяксу».

Благодаря хорошему сезону Кеннет Тейлор в сентябре минувшего года дебютировал за национальную сборную Нидерландов, и это существенно повлияло на его оценочную стоимость. Нынче последняя составляет 14 миллионов евро, хотя еще в начале сезона была равна 4,5 миллионам. Поговаривают, что виды на Тейлора имеют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но договориться с «Аяксом» любому из этих клубов будет не очень просто, так как амстердамцы заблаговременно продлили контракт с талантом, и теперь срок действия того заканчивается аж летом 2027-го…

Сантьяго Хименес

Клуб: «Фейеноорд»

Возраст: 21 год

Гражданство: Мексика

Позиция: центральный нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Сантьяго Хименес – новое имя для европейского футбола, так как на континент этот талантливый мексиканец переехал только летом минувшего года. До этого Хименес выступал исключительно на родине – за «Крус Асуль», воспитанником академии которого и является. Именно в Мексике Сантьяго присмотрели скауты «Фейеноорда», уговорившие боссов клуба расщедрится на 4 миллиона евро, которых оказалось достаточно для оформления полноценного трансфера нападающего.

Сейчас Хименес является одним из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Эредивизи, тем самым помогая «Фейеноорду» уверенно двигаться к потенциальному чемпионству, которое может стать для клуба из Роттердама первым с 2017 года. Интересно, что по индексу xG Хименес нынче не входит даже в топ-10 Эредивизи, что не мешает ему иметь показатель забитых мячей выше, чем теоретический.

Тот факт, что Сантьяго с ходу смог заиграть в Европе, а также не является типичным форвардом-транжирой моментов, уже привел к росту оценочной стоимости игрока с 4 до 9 миллионов евро. Нет сомнений, что летом «Фейеноорд» будет готов рассматривать возможность продажи своего бомбардира, но за сумму, которая окажется в несколько раз выше озвученной. В частности, в контракте мексиканца, как пишут СМИ, есть клаусула, на которую «Фейеноорд» и будет ориентировать потенциальных покупателей – 20 миллионов евро.

Среди претендентов на Хименеса называется «Манчестер Юнайтед», который из-за прежнего места работы Эрика тен Хага, складывается впечатление, готов скупить едва ли не всех талантов нынешней Эредивизи. Что правда, в центр нападения «красные дьяволы» приоритетным вариантом для себя определили Гарри Кейна, но если договориться с «Тоттенхэмом» по бомбардиру не удастся (что более чем вероятно), то вот общение с «Фейеноордом» обещает оказаться куда как конструктивнее.

Также виды на Хименеса имеют «Брайтон», «Тоттенхэм», «Рома» - и это только те клубы, которые мелькали в прессе за последние пару месяцев. Ближе к лету, когда «Фейеноорд», вероятно, оформит чемпионство, спрос на футболистов роттердамской команды будет как на горячие пирожки в пригородном поезде…

Хави Симонс

Клуб: ПСВ

Возраст: 19 лет

Гражданство: Нидерланды

Позиция: центральный / фланговый полузащитник

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

21 апреля Хави Симонсу исполнится 20 лет, но об этом футболисте наверняка уже давно наслышаны многие поклонники европейского футбола. Дело в том, что вокруг нидерландского таланта почти всегда была хорошая реклама – на начало 2020 года он, не сыграв еще ни одного матча на профессиональном уровне, имел 2,4 миллиона подписчиков в Instagram, а также подписал очень выгодный персональный контракт с одним из топовых производителей спортивной амуниции.

Однако на футбольном поле добиваться ярких успехов Хави Симонсу длительное время не удавалось. Кто-то связывал это с поспешным отъездом из академии «Барселоны», который произошел летом 2019 года. Тогда нидерландец принял приглашение от «Пари Сен-Жермен», перебравшись во Францию свободным агентом, но за три сезона сыграл только 11 поединков за первую команду парижского клуба…

Летом минувшего года Симонс вновь-таки на правах свободного агента перешел в ПСВ. Кто-то воспринял это как понижение, но сам Хави понимал – возвращение в Нидерланды станет для него прекрасным шансом и возможностью снова заявить о себе во весь голос, но уже на профессиональном, а не молодежном уровне.

Прямо сейчас Хави Симонс является одним из лучших бомбардиров Эредивизи-2022/23, а также входит в топ-5 чемпионата по ряду различных других игровых показателей: ударам по воротам (3-е место; 72), рывкам с продвижением (3-е место; 127), умным передачам (4-е место; 31), ключевым передачам (5-е место; 22). Кроме того, аналитики Wyscout считают Симонса лучшим атакующим полузащитником Эредивизи-2022/23.

Благодаря успешным и ярким выступлениям за ПСВ Хави Симонс в декабре минувшего года наконец-то дебютировал в национальной сборной Нидерландов. Существенно вверх поползла и его оценочная трансферная стоимость – если в начале сезона она на Transfermarkt составляла 4 миллиона евро, то сейчас уже равна 30 миллионам! И это вряд ли отпугнет потенциальных покупателей – например, «Реал», который, по слухам, готовится выложить за Симонса столько, сколько потребуется с целью продолжения реализации стратегии омоложения состава.