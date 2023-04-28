Дебют Шовковского. Составы на матч Металлист – Динамо

В 13:00 начнется матч чемпионата Украины между «Металлистом» и «Динамо». У киевской команды в качестве исполняющего обязанности тренера дебютирует Александр Шовковский.

Легенда клуба будет подменять Мирчу Луческу, который отправился на больничный.

Металлист: Ермолов, Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Чайковский, Панасенко, Демченко, Прядун

В запасе: Шумилов, Костик, Багачанский, Шамич, Чидомере, Самуэль, Рязанцев, Наумец, Бойчук, Синчук, Николишин

Динамо: Нещерет, Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Бенито, Волошин, Ванат

В запасе: Моргун, Попов, Дубинчак, Рамадани, Шепелев, Гармаш, Малыш, Царенко, Кабаев, Пэррис, Диалло, Рамирес