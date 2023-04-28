Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Миколенко сохранит место в АПЛ? Тренер Эвертона уверен в этом
Англия
28 апреля 2023, 10:48 |
327
1

Команда Миколенко сохранит место в АПЛ? Тренер Эвертона уверен в этом

Шон Дайч считает, что справится с задачей

28 апреля 2023, 10:48 |
327
1
Команда Миколенко сохранит место в АПЛ? Тренер Эвертона уверен в этом
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Шон Дайч не сомневается в том, что его команда сумеет сохранить место в АПЛ, несмотря на то, что сейчас ливерпульцы находятся в зоне вылета.

«Я думаю, мы можем сделать это. Думаю, мы останемся в АПЛ. Нужно вспомнить, как мы обыграли «Арсенал», вернуть тот футбол и тот настрой».

«Следует исправить свои ошибки, которые мы допускаем в последних матчах», — сказал Дайч.

Команда Виталия Миколенко набрала 28 очков и занимает 19-е место.

По теме:
Саутгемптон – Борнмут – 0:1. 22-минутный clean sheet Забарного. Видео гола
Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Фейл Миколенка помог сорокам взять ирисок. Видео
Эвертон Виталий Миколенко Шон Дайч чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ
Футбол | 28 апреля 2023, 02:59 3
Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ
Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ

Система VAR будет работать на матче «Кривбасс» – «Александрия»

ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
Футбол | 27 апреля 2023, 11:30 65
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ

Обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены в полном объеме до конца сезона

Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Бокс | 27.04.2023, 13:56
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Футбол | 27.04.2023, 20:59
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Скаут МЮ впечатлился игроком Ариса, которого хотело подписать Динамо
Футбол | 28.04.2023, 10:30
Скаут МЮ впечатлился игроком Ариса, которого хотело подписать Динамо
Скаут МЮ впечатлился игроком Ариса, которого хотело подписать Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Это опять будет какой то умопомрачительный матч как в прошлом сезоне с Кристал Пэлас? Дайч уже выбрал?  Лестер (в) -  Брайтон!!! (в) - Ман Сити!!!!! (д) - Вулверхэмптон (в) -  Борнмут (д).Неужели Забарный поддасться Миколенко и спасёт Эвертон?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
26.04.2023, 09:47 21
Футбол
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 2
Бокс
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
27.04.2023, 14:02 6
Футбол
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 4
Теннис
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
Почти десятка! Стали известны оценки Холанда, Де Брюйне и Зинченко
27.04.2023, 00:45 11
Футбол
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
26.04.2023, 21:07 6
Баскетбол
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 27
Футбол
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
Китаец выиграл 25-й фрейм. Определены полуфинальные пары ЧМ по снукеру
27.04.2023, 02:15 1
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности