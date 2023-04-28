Англия28 апреля 2023, 10:48 |
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Команда Миколенко сохранит место в АПЛ? Тренер Эвертона уверен в этом
Шон Дайч считает, что справится с задачей
28 апреля 2023, 10:48 |
327
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Наставник «Эвертона» Шон Дайч не сомневается в том, что его команда сумеет сохранить место в АПЛ, несмотря на то, что сейчас ливерпульцы находятся в зоне вылета.
«Я думаю, мы можем сделать это. Думаю, мы останемся в АПЛ. Нужно вспомнить, как мы обыграли «Арсенал», вернуть тот футбол и тот настрой».
«Следует исправить свои ошибки, которые мы допускаем в последних матчах», — сказал Дайч.
Команда Виталия Миколенко набрала 28 очков и занимает 19-е место.
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Комментарии 1
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Это опять будет какой то умопомрачительный матч как в прошлом сезоне с Кристал Пэлас? Дайч уже выбрал? Лестер (в) - Брайтон!!! (в) - Ман Сити!!!!! (д) - Вулверхэмптон (в) - Борнмут (д).Неужели Забарный поддасться Миколенко и спасёт Эвертон?
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