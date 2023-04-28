Команда Миколенко сохранит место в АПЛ? Тренер Эвертона уверен в этом

Наставник «Эвертона» Шон Дайч не сомневается в том, что его команда сумеет сохранить место в АПЛ, несмотря на то, что сейчас ливерпульцы находятся в зоне вылета.

«Я думаю, мы можем сделать это. Думаю, мы останемся в АПЛ. Нужно вспомнить, как мы обыграли «Арсенал», вернуть тот футбол и тот настрой».

«Следует исправить свои ошибки, которые мы допускаем в последних матчах», — сказал Дайч.

Команда Виталия Миколенко набрала 28 очков и занимает 19-е место.