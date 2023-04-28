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  4. Костюк / Русе – Бабош / Данилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2023, 10:48 |
157
0

Костюк / Русе – Бабош / Данилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Мадриде

28 апреля 2023, 10:48 |
157
0
Костюк / Русе – Бабош / Данилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 апреля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Тимеа Бабош / Анна Данилина. Поединок состоится шестым запуском после матча Киченок / Циммерман – Андреева / Андреева. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы сыграют с дуэтом Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина.

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WTA Мадрид смотреть онлайн Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Тимеа Бабош Анна Данилина
Источник Sport.ua
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