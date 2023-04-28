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WTA
28 апреля 2023, 09:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 10:02
49
0

Киченок / Циммерман – Андреева / Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Мадриде

28 апреля 2023, 09:59 | Обновлено 28 апреля 2023, 10:02
49
0
Киченок / Циммерман – Андреева / Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

28 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против тандема Мирра Андреева / Эрика Андреева. Поединок состоится пятым запуском после матча Кудерметова / Самсонова – Никулеску / Ниномия. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Кенин / Линетт – Дабровски / Стефани [6].

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Мирра Андреева Эрика Андреева
Источник Sport.ua
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