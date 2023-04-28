Киченок / Циммерман – Андреева / Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В первом раунде украинка вместе с Кимберли Циммерманн из Бельгии сразится против тандема Мирра Андреева / Эрика Андреева. Поединок состоится пятым запуском после матча Кудерметова / Самсонова – Никулеску / Ниномия. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Кенин / Линетт – Дабровски / Стефани [6].

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