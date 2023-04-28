ДОВБИК: «Селезнев был зациклен на рекордах, у него не очень получилось»

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик высказал мнение о своих шансах на покорение рекорда чемпионата Украины по количеству голов за сезон.

«Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.

Уже Селезнев был зациклен на каких-нибудь рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось», – заявил Довбик.

Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов, рекордный показатель в 25 голов в сезоне-2012/13 установил полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян.