ДОВБИК: «Селезнев был зациклен на рекордах, у него не очень получилось»
Артем хочет, чтобы побеждала его команда
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик высказал мнение о своих шансах на покорение рекорда чемпионата Украины по количеству голов за сезон.
«Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.
Уже Селезнев был зациклен на каких-нибудь рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось», – заявил Довбик.
Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов, рекордный показатель в 25 голов в сезоне-2012/13 установил полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян.
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