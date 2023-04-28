Сборная мира по версии читателей Marca: с Холандом и Месси, но без Бензема

Известное испанское издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.

Выбор игроков на каждую позицию проходил в два этапа. Изначально журналисты выбрали несколько игроков с каждой позиции и сделали турнирные сетки между ними. В каждом раунде читатели голосовали в пользу одного игрока, который проходил дальше.

Из игроков, набравших наибольшее число голосов на финальных стадиях, была сформирована символическая сборная лучших.

Обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема проиграл в «четвертьфинальном поединке» Холанду.

Символическая сборная мира по версии читателей Marca:

Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);

Вингеры: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Голосование за лучшего голкипера:

Голосование за лучших фланговых защитников:

Голосование за лучших центральных защитников:

Голосование за лучших полузащитников:

Голосование за лучших вингеров:

Голосование за лучших форвардов: