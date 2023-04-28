Сборная мира по версии читателей Marca: с Холандом и Месси, но без Бензема
Килиан Мбаппе также вошел в команду лучших, на воротах – Тибо Куртуа
Известное испанское издание Marca опубликовало символическую сборную мира по версии читателей.
Выбор игроков на каждую позицию проходил в два этапа. Изначально журналисты выбрали несколько игроков с каждой позиции и сделали турнирные сетки между ними. В каждом раунде читатели голосовали в пользу одного игрока, который проходил дальше.
Из игроков, набравших наибольшее число голосов на финальных стадиях, была сформирована символическая сборная лучших.
Обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема проиграл в «четвертьфинальном поединке» Холанду.
Символическая сборная мира по версии читателей Marca:
Голкипер: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария»), Рональд Араухо («Барселона»), Эдер Милитао («Реал»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»);
Вингеры: Винисиус Жуниор («Реал»), Лионель Месси («ПСЖ»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Голосование за лучшего голкипера:
Голосование за лучших фланговых защитников:
Голосование за лучших центральных защитников:
Голосование за лучших полузащитников:
Голосование за лучших вингеров:
Голосование за лучших форвардов:
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