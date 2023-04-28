Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШЕВЧЕНКО: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы исполнением мечты
Лига чемпионов
28 апреля 2023, 04:53 |
81
0

ШЕВЧЕНКО: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы исполнением мечты

Легендарный украинский футболист поделился ожиданиями от решающих стадий Лиги чемпионов

28 апреля 2023, 04:53 |
81
0
ШЕВЧЕНКО: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы исполнением мечты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от решающих стадий Лиги чемпионов:

– Сможет ли «Милан» победить «Интер», как в 2003 году? Кто может стать Шевченко этой команды?

– Безусловно, да. «Милан» может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У «Милана» есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон.

– Финал пройдет в Стамбуле. Вы верите в судьбу?

– «Милан» уже сводил счет с «Ливерпулем» в 2007 году в Афинах. Я хотел бы увидеть «Милан» в финале, это было бы исполнением мечты для всех.

– Приятно было бы увидеть «Милан» в финале против Анчелотти?

– Оба полуфинала хорошие, в том числе «Реал» – «Манчестер Сити». Конечно, увидеть бывшего тренера «Милана» в финале против «Милана» было бы хорошо. Карло – отличный тренер. Посмотрим.

В полуфинале главного клубного турнира Европы «Реал» Мадрид сыграет с «Манчестер Сити», а «Милан» встретится с «Интером».

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 года, а также с 2008 по 2009. Всего в футболке итальянского клуба он провел 236 матчей, в которых отличился 127 голами. В 2004 году Шевченко выиграл чемпионат Италии в составе «Милана» и был признан лучшим бомбардиром сезона в Серии А, а также стал обладателем Золотого мяча.

По теме:
Выигрывал ЛЧ с Интером. Милан нацелился на опытного форварда
Юрген КЛОПП: «Пока не вижу возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов»
Арсенал возвращается в Лигу чемпионов
Андрей Шевченко Милан Лига чемпионов Милан - Интер Реал - Манчестер Сити
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»
Футбол | 28 апреля 2023, 03:31 0
Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»
Тен ХАГ: «Видел, что гол назревает. Приготовил замены, но было уже поздно»

Главный тренер «Ман Юнайтед – про упущенную победу в матче 33-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»

ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
Хоккей | 27 апреля 2023, 08:41 0
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проведет предпоследний матч на турнире

Соперником будет сборная Нидерландов

Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Бокс | 27.04.2023, 13:56
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
Хоккей | 27.04.2023, 18:13
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
ЧМ по хоккею. Украина забросила Нидерландам 14 шайб, впереди – Япония
Министр обороны: «Ожидания от контрнаступления ВСУ несколько перегреты»
Война | 27.04.2023, 21:49
Министр обороны: «Ожидания от контрнаступления ВСУ несколько перегреты»
Министр обороны: «Ожидания от контрнаступления ВСУ несколько перегреты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
Йожеф САБО: «Не знаю, что Йовичевич сделал с командой»
26.04.2023, 16:47 7
Футбол
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
Саснович обыграла Свитолину в первом круге престижного турнира в Мадриде
26.04.2023, 16:24 33
Теннис
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
AS: «Лунин пытался, но не смог. У Куртуа нет замены»
26.04.2023, 09:47 20
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
26.04.2023, 16:05 2
Хоккей
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
27.04.2023, 14:02 4
Футбол
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
Историю не переписали. Прометей не пробился в финал Еврокубка
26.04.2023, 21:07 6
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности