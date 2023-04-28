ШЕВЧЕНКО: Хочу увидеть Милан в финале ЛЧ, это было бы исполнением мечты

Легендарный украинский футболист и экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от решающих стадий Лиги чемпионов:

– Сможет ли «Милан» победить «Интер», как в 2003 году? Кто может стать Шевченко этой команды?

– Безусловно, да. «Милан» может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У «Милана» есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон.

– Финал пройдет в Стамбуле. Вы верите в судьбу?

– «Милан» уже сводил счет с «Ливерпулем» в 2007 году в Афинах. Я хотел бы увидеть «Милан» в финале, это было бы исполнением мечты для всех.

– Приятно было бы увидеть «Милан» в финале против Анчелотти?

– Оба полуфинала хорошие, в том числе «Реал» – «Манчестер Сити». Конечно, увидеть бывшего тренера «Милана» в финале против «Милана» было бы хорошо. Карло – отличный тренер. Посмотрим.

В полуфинале главного клубного турнира Европы «Реал» Мадрид сыграет с «Манчестер Сити», а «Милан» встретится с «Интером».

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 года, а также с 2008 по 2009. Всего в футболке итальянского клуба он провел 236 матчей, в которых отличился 127 голами. В 2004 году Шевченко выиграл чемпионат Италии в составе «Милана» и был признан лучшим бомбардиром сезона в Серии А, а также стал обладателем Золотого мяча.