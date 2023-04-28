В четверг, 28 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Армении по футболу между клубами «Урарту» и «Ширак». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

На 18-й минуте встречи счет открыл украинский форвард «Урарту» Дмитрий Хлебас. Он принял мяч в штрафной и мощным ударом поразил ворота соперника.

Для Дмитрия этот гол стал первым в 2023 году. В конце прошлого года он был лучшим в списке бомбардиров чемпионата Армении с 7 голами.

28-летний украинский нападающий является воспитанником киевского «Динамо». Он находился в структуре столичного клуба с 2008 по 2018 года, несколько раз отправлялся в аренду и провел за основную команду «бело-синих» 2 матча, в которых отличился 1 голом.

Также в игре «Урарту» – «Ширак» принял участие еще один украинец – Евгений Цымбалюк, отыгравший весь матч. Еще два украинца Иван Зотько и Вадим Парамонов провели весь поединок на скамейке запасных.

ВИДЕО. Мощный выстрел. Экс-динамовец забил 1-й гол в 2023 году в Армении