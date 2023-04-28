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  4. Армони Тан – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 апреля 2023, 03:50 |
8
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Армони Тан – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда турнира в Кальви

28 апреля 2023, 03:50 |
8
0
Армони Тан – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

28 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) продолжит выступления на хардовом 40-тысячнике в Кальви (Франция).

В четвертьфинале соревнований украинка сыграет против Армони Тан (WTA 208) из Франции.

Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начало матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли между собой играли один раз. Победу одержала представительница Франции.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нэйкета Бэйнс (WTA 338) из США или Лукреции Стефанини (WTA 117) из Италии.

📺 Видеотрансляция

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Армони Тан Дарья Снигур ITF Кальви смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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