Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ
Система VAR будет работать на матче «Кривбасс» – «Александрия»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
23-й тур
28 апреля (пятница)
«Металлист» – «Динамо». Ужгород. Стадион «Авангард». 13.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон).
«Верес» – «Львов». Ровно. Стадион «Авангард». 13.00. Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков).
«Колос» – «Шахтер». Ковалевка. Стадион «Колос». 15.00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).
29 апреля (суббота)
«Заря» – «Черноморец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Абдулла А.Б. (Харьков).
«Минай» – «Металлист 1925». Минай. Стадион «Минай-Арена». 13.00. Арбитр – Новохатний В.В. (Черкассы).
«Ингулец» – «Днепр-1». Петрово. Стадион «Ингулец». 14.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).
«Рух» – «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». 15.00. Арбитр – Козыряцкий М.С.
«Кривбасс – «Александрия». Кривой Рог. СК «Горняк». 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR – Балакин Н.А.
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