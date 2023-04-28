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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 02:59 |
48
0

Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ

Система VAR будет работать на матче «Кривбасс» – «Александрия»

28 апреля 2023, 02:59 |
48
0
Стали известны судейские назначения на матчи 23-го тура УПЛ
Twitter. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 23-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

23-й тур

28 апреля (пятница)

«Металлист» – «Динамо». Ужгород. Стадион «Авангард». 13.00. Арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон).

«Верес» – «Львов». Ровно. Стадион «Авангард». 13.00. Арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков).

«Колос» – «Шахтер». Ковалевка. Стадион «Колос». 15.00. Арбитр – Деревинский А.А. (Хмельницкий).

29 апреля (суббота)

«Заря» – «Черноморец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр – Абдулла А.Б. (Харьков).

«Минай» – «Металлист 1925». Минай. Стадион «Минай-Арена». 13.00. Арбитр – Новохатний В.В. (Черкассы).

«Ингулец» – «Днепр-1». Петрово. Стадион «Ингулец». 14.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.).

«Рух» – «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». 15.00. Арбитр – Козыряцкий М.С.

«Кривбасс – «Александрия». Кривой Рог. СК «Горняк». 15.00. Арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR – Балакин Н.А.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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