Чемпионат Украины28 апреля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Важные события во всех видах спорта
28 апреля 2023, 01:15 |
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В пятницу, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Металлист – Динамо
15:00 Колос – Шахтер
21:30 Бохум – Боруссия Д
21:45 Специя – Монца
ТЕННИС
16:30 Жиль Тайхманн – Леся Цуренко
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