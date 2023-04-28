СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

В пятницу, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Металлист – Динамо

9.30 – 5.20 – 1.33

15:00 Колос – Шахтер

8.90 – 4.30 – 1.42

21:30 Бохум – Боруссия Д

6.05 – 4.96 – 1.54

21:45 Специя – Монца

2.86 – 3.38 – 2.70

ТЕННИС

16:30 Жиль Тайхманн – Леся Цуренко

2.02 – 1.67