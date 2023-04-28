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Чемпионат Украины
28 апреля 2023, 01:15 |
25
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

Важные события во всех видах спорта

28 апреля 2023, 01:15 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
ФК Шахтер

В пятницу, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Металлист – Динамо

Favbet 9.30 – 5.20 – 1.33

15:00 Колос – Шахтер

Favbet 8.90 – 4.30 – 1.42

21:30 Бохум – Боруссия Д

Favbet 6.05 – 4.96 – 1.54

21:45 Специя – Монца

Favbet 2.86 – 3.38 – 2.70

ТЕННИС

16:30 Жиль Тайхманн – Леся Цуренко

Favbet 2.02 – 1.67

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Источник Sport.ua
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