Юрий ВЕРНИДУБ: «Была мечта возглавить сборную Украины. Но этого не будет»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб признался, что всегда хотел возглавить сборную Украины, однако убежден, что такой возможности у него не будет.

«Была всегда мечта возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет. Где Вернидуб, а где… Самая ассоциация наша, там совсем другие планы. А еще такие, как я, которые могут сказать что угодно, потому что я люблю говорить, что думаю».



«Надеюсь, что все наладится. Сделают правильные выводы и появится тренер, который будет заниматься сборной. Хотя эти исполнители, которые у нас, очень неплохие», – сказал Вернидуб.