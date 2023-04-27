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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Была мечта возглавить сборную Украины. Но этого не будет»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 22:45 |
1205
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Была мечта возглавить сборную Украины. Но этого не будет»

Тренер уверен, что его мечта не сбудется

27 апреля 2023, 22:45 |
1205
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Была мечта возглавить сборную Украины. Но этого не будет»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб признался, что всегда хотел возглавить сборную Украины, однако убежден, что такой возможности у него не будет.

«Была всегда мечта возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет. Где Вернидуб, а где… Самая ассоциация наша, там совсем другие планы. А еще такие, как я, которые могут сказать что угодно, потому что я люблю говорить, что думаю».

«Надеюсь, что все наладится. Сделают правильные выводы и появится тренер, который будет заниматься сборной. Хотя эти исполнители, которые у нас, очень неплохие», – сказал Вернидуб.

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сборная Украины по футболу Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
Источник Sportarena
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