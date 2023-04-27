Юрий ВЕРНИДУБ: «Была мечта возглавить сборную Украины. Но этого не будет»
Тренер уверен, что его мечта не сбудется
Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб признался, что всегда хотел возглавить сборную Украины, однако убежден, что такой возможности у него не будет.
«Была всегда мечта возглавить сборную Украины, но понимаю, что этого не будет. Где Вернидуб, а где… Самая ассоциация наша, там совсем другие планы. А еще такие, как я, которые могут сказать что угодно, потому что я люблю говорить, что думаю».
«Надеюсь, что все наладится. Сделают правильные выводы и появится тренер, который будет заниматься сборной. Хотя эти исполнители, которые у нас, очень неплохие», – сказал Вернидуб.
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