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Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 21:25 |
991
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Общался с Залужным? Ну как общался... Где я, а где он».

Тренер успел перекинуться парой слов с главнокомандующим

27 апреля 2023, 21:25 |
991
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Общался с Залужным? Ну как общался... Где я, а где он».
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб во время службы в ВСУ успел немного пообщаться с главнокомандующим Валерием Залужным.

«Залужный? Ну как общался... Перекинулись парой слов. Но не так, чтобы общался. Где я, а где Залужный. У него сейчас столько задач. Человек с большой буквы. Как и президент наш».

«Вот мне интересно, а был бы другой у нас президент, то что у нас сейчас было? Был бы этот президент или уехал. Я говорю то, что чувствую», – сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Валерий Залужный российско-украинская война
Источник Sportarena
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