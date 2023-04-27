Юрий ВЕРНИДУБ: «Общался с Залужным? Ну как общался... Где я, а где он».

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб во время службы в ВСУ успел немного пообщаться с главнокомандующим Валерием Залужным.

«Залужный? Ну как общался... Перекинулись парой слов. Но не так, чтобы общался. Где я, а где Залужный. У него сейчас столько задач. Человек с большой буквы. Как и президент наш».

«Вот мне интересно, а был бы другой у нас президент, то что у нас сейчас было? Был бы этот президент или уехал. Я говорю то, что чувствую», – сказал Вернидуб.