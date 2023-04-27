Англия27 апреля 2023, 20:47 | Обновлено 27 апреля 2023, 20:48
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Зависли в зоне вылета. Эвертон с Миколенко в старте сыграет против Ньюкасла
Важный матч для ливерпульской команды
27 апреля 2023, 20:47 | Обновлено 27 апреля 2023, 20:48
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«Эвертон», который находится в зоне вылета, в матче АПЛ сыграет против «Ньюкасла», который находится в топ-3. В основе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Встреча начнется в 22:00.
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