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  4. Зависли в зоне вылета. Эвертон с Миколенко в старте сыграет против Ньюкасла
Англия
27 апреля 2023, 20:47 | Обновлено 27 апреля 2023, 20:48
186
0

Зависли в зоне вылета. Эвертон с Миколенко в старте сыграет против Ньюкасла

Важный матч для ливерпульской команды

27 апреля 2023, 20:47 | Обновлено 27 апреля 2023, 20:48
186
0
Зависли в зоне вылета. Эвертон с Миколенко в старте сыграет против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон», который находится в зоне вылета, в матче АПЛ сыграет против «Ньюкасла», который находится в топ-3. В основе хозяев выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Встреча начнется в 22:00.

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Виталий Миколенко Эвертон Ньюкасл
Источник Sport.ua
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