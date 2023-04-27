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  4. Просто закончить сезон. Челси не уволит Лэмпарда до конца чемпионата
Англия
27 апреля 2023, 19:12 |
289
2

Просто закончить сезон. Челси не уволит Лэмпарда до конца чемпионата

Когда команда вернется к победам?

27 апреля 2023, 19:12 |
289
2
Просто закончить сезон. Челси не уволит Лэмпарда до конца чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, катастрофическая серия из пяти кряду поражений и восьми матчей без побед не вынудит руководство «Челси» уволить Фрэнка Лэмпарда до конца сезона.

Наставник недавно стал временно исполняющим обязанности тренера, однако успеха не достиг. Несмотря на такую ситуацию, в клубе уже просто ждут, когда закончится этот сезон.

Менеджмент смирился, что новый сезон пройдет без еврокубков, что поможет уже новому наставнику работать в более спокойном графике.

Ожидается, что новым тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 2
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OKs100
Если бы не Поттер, Челси сейчас боролся бы за выживание. С Лемпардом почти не брали очков.
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0
Maksimka
А що з Поттером так не можна було зробити?))
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0
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