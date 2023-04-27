Просто закончить сезон. Челси не уволит Лэмпарда до конца чемпионата
Когда команда вернется к победам?
По информации британских СМИ, катастрофическая серия из пяти кряду поражений и восьми матчей без побед не вынудит руководство «Челси» уволить Фрэнка Лэмпарда до конца сезона.
Наставник недавно стал временно исполняющим обязанности тренера, однако успеха не достиг. Несмотря на такую ситуацию, в клубе уже просто ждут, когда закончится этот сезон.
Менеджмент смирился, что новый сезон пройдет без еврокубков, что поможет уже новому наставнику работать в более спокойном графике.
Ожидается, что новым тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино.
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