Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже сейчас готовится к летнему трансферному окну. По информации немецких СМИ, Тухелю очень нравится игра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, и хочет подписать его во время летнего трансферного окна.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хавбека сборной Бразилии 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Каземиро оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.