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  4. Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед
Германия
27 апреля 2023, 18:40 |
1280
1

Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед

Каземиро может продолжить карьеру в Германии

27 апреля 2023, 18:40 |
1280
1
Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже сейчас готовится к летнему трансферному окну. По информации немецких СМИ, Тухелю очень нравится игра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, и хочет подписать его во время летнего трансферного окна.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хавбека сборной Бразилии 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Каземиро оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Томас Тухель Бавария Каземиро Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Kicker
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hanter83
норм.
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