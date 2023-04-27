Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед
Каземиро может продолжить карьеру в Германии
Новый главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже сейчас готовится к летнему трансферному окну. По информации немецких СМИ, Тухелю очень нравится игра полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, и хочет подписать его во время летнего трансферного окна.
Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего хавбека сборной Бразилии 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Трансферная стоимость Каземиро оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Манчестер Сити» забил 33-й мяч в чемпионате
В полуфиналах сыграют: Люка Бресель и Си Цзяхуэй, Марк Аллен и Марк Селби