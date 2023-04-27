Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 18:21 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:38
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Клуб из МЛС хотел подписать защитника Динамо Сироту
Александр Сирота мог оказаться в США
27 апреля 2023, 18:21 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:38
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Клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» был заинтересован в подписании защитника «Динамо» Киев Александра Сироты. Об этом сообщает Sport Arena.
«Нью-Йорк Ред Буллз» предлагали «Динамо» аренду с правом выкупа. Киевский клуб предложение отклонил из-за отсутствия возможности найти замену Сироте.
В нынешнем сезоне на счету Сироты 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Контракт 22-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.
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