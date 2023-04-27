Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из МЛС хотел подписать защитника Динамо Сироту
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 18:21 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:38
1179
15

Клуб из МЛС хотел подписать защитника Динамо Сироту

Александр Сирота мог оказаться в США

27 апреля 2023, 18:21 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:38
1179
15
Клуб из МЛС хотел подписать защитника Динамо Сироту
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» был заинтересован в подписании защитника «Динамо» Киев Александра Сироты. Об этом сообщает Sport Arena.

«Нью-Йорк Ред Буллз» предлагали «Динамо» аренду с правом выкупа. Киевский клуб предложение отклонил из-за отсутствия возможности найти замену Сироте.

В нынешнем сезоне на счету Сироты 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Контракт 22-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

По теме:
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Тухель хочет видеть в Баварии звезду Манчестер Юнайтед
Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз Динамо Киев Александр Сирота трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Теннис | 27 апреля 2023, 16:58 12
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио
Костюк в Мадриде не справилась с Осорио

Украинка выбыли из борьбы за трофей в испанской столице

Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Футбол | 26 апреля 2023, 23:59 34
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал
Без шансов. Манчестер Сити обыграл Арсенал

МанСити выиграл девятый из последних десяти матчей чемпионата Англии

ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
Футбол | 27.04.2023, 11:05
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ФОТО. Лучший бомбардир Шахтера объявил о помолвке со своей девушкой
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Футбол | 27.04.2023, 14:24
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
ВИДЕО. Янельт должен Мудрику 50 копеек. Финт украинца в стиле Азара
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Другие виды | 26.04.2023, 22:35
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Фиаско на островах. Сборная Украины проиграла в матче квалификации ЧЕ-2024
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Троянец
Очень жаль ,что в матче с моим Ингульцом Сирота не играл то могло быть не 2-0 ,а 4-0
Ответить
-1
zhyr
прям аж Сироті немає заміни
Ответить
-2
Показать Скрыть 7 ответов
Burevestnik
якщо це так і не відпустили, то це вже вообще вже ...  
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Троянец
Лучше в Ингулец 
Фермер сироту не обидит 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
ВИДЕО. Кастельянос оформил покер! Лунин пропустил 4 гола в одном матче
25.04.2023, 21:55 5
Футбол
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
26.04.2023, 09:10 26
Футбол
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
Ронни О'Салливан сенсационно вылетел из ЧМ, проиграв 7 фреймов подряд
26.04.2023, 19:55 8
Снукер
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
ЧМ по хоккею U-18. Украина – Венгрия. Наказание за неуважение
26.04.2023, 16:05 2
Хоккей
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть
27.04.2023, 09:40 1
Бокс
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
25.04.2023, 22:23 37
Футбол
Лунин и Реал: пять лет впустую
Лунин и Реал: пять лет впустую
26.04.2023, 14:31 58
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
ЧМ по хоккею. Украина в матче с 11 шайбами обыграла Эстонию
26.04.2023, 21:47 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности