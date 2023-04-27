Клуб из МЛС хотел подписать защитника Динамо Сироту

Клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» был заинтересован в подписании защитника «Динамо» Киев Александра Сироты. Об этом сообщает Sport Arena.

«Нью-Йорк Ред Буллз» предлагали «Динамо» аренду с правом выкупа. Киевский клуб предложение отклонил из-за отсутствия возможности найти замену Сироте.

В нынешнем сезоне на счету Сироты 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Контракт 22-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.