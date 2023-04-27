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  4. ФОТО. Ужгородские стиляги. Минай обзавелся барбер-партнером
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:21
440
1

ФОТО. Ужгородские стиляги. Минай обзавелся барбер-партнером

У клуба из Закарпатья появился необычный компаньон

27 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:21
440
1
ФОТО. Ужгородские стиляги. Минай обзавелся барбер-партнером
УПЛ

Клуб «Минай» сообщил о заключении партнерского соглашения с одним из барбершопов Ужгорода.

Пресс-служба «лис» информирует, что в рамках договора игроки команды смогут стать обладателями по-настоящему стильных причесок.

«Настоящий мужской стиль гарантирован!», – оценила событие пресс-служба «Миная».

Напомним, «Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 12-е место с 22 очками после 22 матчей.

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Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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Andr88
Минай просто зауважал когда отпиздили русскую погань шинника
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