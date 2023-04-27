Украина. Премьер лига27 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:21
440
1
ФОТО. Ужгородские стиляги. Минай обзавелся барбер-партнером
У клуба из Закарпатья появился необычный компаньон
27 апреля 2023, 17:56 | Обновлено 27 апреля 2023, 18:21
440
1
Клуб «Минай» сообщил о заключении партнерского соглашения с одним из барбершопов Ужгорода.
Пресс-служба «лис» информирует, что в рамках договора игроки команды смогут стать обладателями по-настоящему стильных причесок.
«Настоящий мужской стиль гарантирован!», – оценила событие пресс-служба «Миная».
Напомним, «Минай» в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает 12-е место с 22 очками после 22 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 апреля 2023, 14:24 1
Не смотря на прогресс в индивидуальных действиях, Михаил пока что не смог отличиться за «Челси»
Футбол | 27 апреля 2023, 15:51 6
Легендарный защитник – о тренере «Манчестер Сити»
Хоккей | 26.04.2023, 21:47
Футбол | 27.04.2023, 07:58
Футбол | 27.04.2023, 11:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Минай просто зауважал когда отпиздили русскую погань шинника
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.04.2023, 22:35 9
27.04.2023, 00:45 8
27.04.2023, 02:15 1
26.04.2023, 16:24 32
26.04.2023, 19:55 8
26.04.2023, 06:43 2
26.04.2023, 14:31 58
25.04.2023, 22:23 37