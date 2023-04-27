Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо
Голкипер восстановился после травмы
Завтра, 28 апреля «Динамо» в 23-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Металлистом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
«Динамо» опубликовало заявку команды на матч. В нее вошел голкипер Георгий Бущан, который восстановился после травмы. Он не играл с 30 ноября прошлого года.
Заявка «Динамо»:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Навин Малыш.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.
Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес
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