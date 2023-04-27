Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо

Завтра, 28 апреля «Динамо» в 23-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Металлистом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

«Динамо» опубликовало заявку команды на матч. В нее вошел голкипер Георгий Бущан, который восстановился после травмы. Он не играл с 30 ноября прошлого года.

Заявка «Динамо»:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Навин Малыш.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес