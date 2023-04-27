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  4. Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо
Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 17:52 |
104
0

Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо

Голкипер восстановился после травмы

27 апреля 2023, 17:52 |
104
0
Впервые с 30 ноября. Бущан вернулся в заявку Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Завтра, 28 апреля «Динамо» в 23-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Металлистом». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

«Динамо» опубликовало заявку команды на матч. В нее вошел голкипер Георгий Бущан, который восстановился после травмы. Он не играл с 30 ноября прошлого года.

Заявка «Динамо»:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Александр Тымчик, Навин Малыш.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Назар Волошин, Кахим Перрис, Бенито, Самба Диалло, Антон Царенко, Решат Рамадани.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес

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Динамо Киев Металлист - Динамо Украинская Премьер-лига Георгий Бущан заявка
Источник ФК Динамо Киев
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