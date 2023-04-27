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  4. Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»
Италия
27 апреля 2023, 16:56 |
893
6

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»

Форвард считает, что мог бы бороться за Золотой мяч

27 апреля 2023, 16:56 |
893
6
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»
ФК Сьон. Марио Балотелли

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли жалеет, что в молодости не выкладывался на поле по максимуму:

«Мино Райола всегда говорил мне, что Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей» только потому, что я играл на 20% процентов от своих возможностей. Если бы я играл на полную, то у меня бы уже был один.

Это может показаться большим авансом, но, зная меня и мои способности, можно сказать, что это правда. И это ранит моё сердце, поэтому если бы я вернулся в прошлое, то это была бы первая вещь, что я бы немедленно исправил».

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Источник Twitter
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Комментарии 6
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Andrey_1992
недооцінюйте Балотеллі, у нього з Мессі і Роналду на трьох аж 12 Золотих мячів
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+2
fitnes_sports066
Ага и обещал золотой мяч получить
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+1
rozalievka
Это мясо..
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+1
ManUtd
Перша асоціація з Балотеллі - це маніжка, а не золотий м’яч
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0
Tasha19
Балотеллі яскравий приклад того, що буває, коли в гравця є талант, але немає мізків і бажання працювати. 
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0
Виктор Войцеховский
У данного пассажира было конечно много феерических моментов. Почему-то вспоминается манишка и удар мимо с 5 метров, после поворота, на турнире в США
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0
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