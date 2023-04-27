Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Я играл на 20% своих возможностей»

Скандальный итальянский форвард Марио Балотелли жалеет, что в молодости не выкладывался на поле по максимуму:

«Мино Райола всегда говорил мне, что Роналду и Месси выиграли много «Золотых мячей» только потому, что я играл на 20% процентов от своих возможностей. Если бы я играл на полную, то у меня бы уже был один.

Это может показаться большим авансом, но, зная меня и мои способности, можно сказать, что это правда. И это ранит моё сердце, поэтому если бы я вернулся в прошлое, то это была бы первая вещь, что я бы немедленно исправил».