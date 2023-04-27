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Франция
27 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 27 апреля 2023, 16:57
379
0

ПСЖ может подать заявку на покупку стадиона сборной Франции

Парижский клуб положил глаз на главную арену страны

27 апреля 2023, 16:34 | Обновлено 27 апреля 2023, 16:57
379
0
ПСЖ может подать заявку на покупку стадиона сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. «Стад де Франс»

Клуб «ПСЖ» хочет выкупить свою домашнюю арену – стадион «Парк де Пренс». Однако власти Парижа против продажи стадиона, а готовы вести речь исключительно о его аренде.

В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривает покупку стадиона «Стад де Франс», который власти Франции готовы продать за 600 млн евро. Парижский клуб намерен подать официальную заявку на приобретение арены, где, как известно, исторически свои домашние матчи проводит главная французская команда – сборная Франции.

Вопрос относительно покупки «ПСЖ» стадиона «Стад де Франс» может решиться осенью этого года. Впрочем, для парижан он остается лишь запасным вариантом, а в приоритете – получение всех прав на стадион «Парк де Пренс».

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Источник L'Equipe
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