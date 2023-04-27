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Германия
27 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 27 апреля 2023, 16:22
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0

Боруссия Дортмунд близка к новому соглашению со своим легендарным питомцем

Марко Ройс намерен и дальше оставаться в стане «шмелей»

27 апреля 2023, 16:15 | Обновлено 27 апреля 2023, 16:22
410
0
Боруссия Дортмунд близка к новому соглашению со своим легендарным питомцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

33-летний полузащитник Марко Ройс близок к тому, чтобы подписать с дортмундской «Боруссией» новый контракт.

Соглашение должно быть рассчитано на один сезон. Такой договор может стать последним в карьере Ройса, который свои первые шаги в футболе, напомним, делал в клубной структуре дортмундского клуба.

Профессиональную карьеру Марко Ройс начал в клубе «Рот-Вайсс», а затем играл за «Боруссию» Гладбах. В родную дортмундскую «Боруссию» он вернутся в 2012 году и играет в ней с той поры. С августа 2018 года Ройс является капитаном «шмелей».

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Марко Ройс Боруссия Дортмунд
Источник Sport1.de
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