Боруссия Дортмунд близка к новому соглашению со своим легендарным питомцем

33-летний полузащитник Марко Ройс близок к тому, чтобы подписать с дортмундской «Боруссией» новый контракт.

Соглашение должно быть рассчитано на один сезон. Такой договор может стать последним в карьере Ройса, который свои первые шаги в футболе, напомним, делал в клубной структуре дортмундского клуба.

Профессиональную карьеру Марко Ройс начал в клубе «Рот-Вайсс», а затем играл за «Боруссию» Гладбах. В родную дортмундскую «Боруссию» он вернутся в 2012 году и играет в ней с той поры. С августа 2018 года Ройс является капитаном «шмелей».