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  4. ГУТИ: «Возвращение Месси – не очень хорошо для Барселоны»
Испания
27 апреля 2023, 16:09 |
514
0

ГУТИ: «Возвращение Месси – не очень хорошо для Барселоны»

Легенда «Реала» – о будущем Лионеля Месси

27 апреля 2023, 16:09 |
514
0
ГУТИ: «Возвращение Месси – не очень хорошо для Барселоны»
ФК Реал Мадрид. Гути

Легенда «Реала» Гути не считает возвращение Лионеля Месси удачным решением для «Барселоны»:

«Я думаю, что для «Барселоны» это будет не очень хорошо в спортивном плане, потому что это будет означать возвращение в прошлое, когда команда зависела от одного игрока, в то время как они сформировали новый состав с новыми игроками и новыми лицами.

Я думаю, что в спортивном плане это будет не очень хорошо для них, тем более что я вижу Левандовского и не знаю, как они друг другу подойдут. Но, конечно, возвращение Месси и то, что он может завершить карьеру там, вызывает у них большие надежды».

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Гути Барселона Лионель Месси
Источник El Chiringuito
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