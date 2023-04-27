ГУТИ: «Возвращение Месси – не очень хорошо для Барселоны»

Легенда «Реала» Гути не считает возвращение Лионеля Месси удачным решением для «Барселоны»:

«Я думаю, что для «Барселоны» это будет не очень хорошо в спортивном плане, потому что это будет означать возвращение в прошлое, когда команда зависела от одного игрока, в то время как они сформировали новый состав с новыми игроками и новыми лицами.

Я думаю, что в спортивном плане это будет не очень хорошо для них, тем более что я вижу Левандовского и не знаю, как они друг другу подойдут. Но, конечно, возвращение Месси и то, что он может завершить карьеру там, вызывает у них большие надежды».