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Италия
27 апреля 2023, 15:29 | Обновлено 27 апреля 2023, 15:30
469
0

Наполи не будет выкупать хавбека Тоттенхэма

Танги Ндомбеле вернется в «Тоттенхэм»

27 апреля 2023, 15:29 | Обновлено 27 апреля 2023, 15:30
469
0
Наполи не будет выкупать хавбека Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Танги Ндомбеле

Танги Ндомбеле покинет «Наполи» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас Ндомбеле выступает за «Наполи» на правах аренды, права на 26-летнего французского хавбека принадлежат «Тоттенхэму». У «Наполи» есть опция выкупа за 30 миллионов евро, но итальянский клуб решил ее не активировать.

Вторую половину прошлого сезона Ндомбеле провел в аренде с правом выкупа в «Лионе», но французы также не захотели активировать опцию выкупа.

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Танги Ндомбеле Тоттенхэм Наполи аренда игрока Николо Скира
Источник Николо Скира
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