Наполи не будет выкупать хавбека Тоттенхэма

Танги Ндомбеле покинет «Наполи» в конце сезона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас Ндомбеле выступает за «Наполи» на правах аренды, права на 26-летнего французского хавбека принадлежат «Тоттенхэму». У «Наполи» есть опция выкупа за 30 миллионов евро, но итальянский клуб решил ее не активировать.

Вторую половину прошлого сезона Ндомбеле провел в аренде с правом выкупа в «Лионе», но французы также не захотели активировать опцию выкупа.