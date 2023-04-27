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Украина. Премьер лига
27 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:24
182
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят»

Тренер «Кривбасса» – о выступлениях команды

27 апреля 2023, 14:23 | Обновлено 27 апреля 2023, 14:24
182
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил выступления команды в весенней части сезона:

«Осталось не так много до конца сезона. «Кривбасс» сейчас в топ-8. Дай Бог, чтобы команда продолжала прогрессировать, наращивала мастерство и поднималась все выше в таблице. А там посмотрим. Самая главная задача в дебютном году - закрепиться и создать команду. Считаю, сейчас мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят. Уверен, после Победы над рашистами, у «Кривбасса» все будет хорошо.

Тем более, зная амбициозность нашего президента Константина Федоровича, который живет футболом и желает, чтобы команда всегда была как можно выше и играла в еврокубках. Самое главное, что у «Кривбасса» есть база, от которой уже можно отталкиваться. Ни в коем случае не хочу обидеть, например, «Зарю», но у нее после 2014 года и переезда в Запорожье ничего своего, к сожалению, не было. Все арендованное. Здесь же совсем другой подход».

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Источник YouTube
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