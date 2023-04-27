Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил выступления команды в весенней части сезона:

«Осталось не так много до конца сезона. «Кривбасс» сейчас в топ-8. Дай Бог, чтобы команда продолжала прогрессировать, наращивала мастерство и поднималась все выше в таблице. А там посмотрим. Самая главная задача в дебютном году - закрепиться и создать команду. Считаю, сейчас мы справляемся с задачами, которые перед нами стоят. Уверен, после Победы над рашистами, у «Кривбасса» все будет хорошо.

Тем более, зная амбициозность нашего президента Константина Федоровича, который живет футболом и желает, чтобы команда всегда была как можно выше и играла в еврокубках. Самое главное, что у «Кривбасса» есть база, от которой уже можно отталкиваться. Ни в коем случае не хочу обидеть, например, «Зарю», но у нее после 2014 года и переезда в Запорожье ничего своего, к сожалению, не было. Все арендованное. Здесь же совсем другой подход».