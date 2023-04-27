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ATP
27 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 13:43
133
0

Неудобный португалец. 1-й номер Украины Крутых вылетел из турнира в Чехии

Алексей не смог справиться с Фредерико Феррейра Силвой

27 апреля 2023, 13:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 13:43
133
0
Неудобный португалец. 1-й номер Украины Крутых вылетел из турнира в Чехии
Instagram. Алексей Крутых

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 183) завершил выступления на грунтовом челленджере а Остраве (Чехия).

В 1/8 финала турнира украинец в двух сетах уступил Фредерико Феррейре Силве (Португалия, ATP 223) за 1 час и 30 минут.

ATP челленджер Острава. Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) [7] – Фредерико Феррейра Силва (Португалия) – 1:6, 4:6

Ранее теннисисты уже играли между собой в одном поединке. Тогда победу также одержал португалец.

В четвертьфинале челленджера Силва встретится с победителем встречи Валкуш – Бланкано.

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Фредерико Феррейра Силва Алексей Крутых ATP Острава
Источник Sport.ua
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