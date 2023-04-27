Неудобный португалец. 1-й номер Украины Крутых вылетел из турнира в Чехии
Алексей не смог справиться с Фредерико Феррейра Силвой
Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 183) завершил выступления на грунтовом челленджере а Остраве (Чехия).
В 1/8 финала турнира украинец в двух сетах уступил Фредерико Феррейре Силве (Португалия, ATP 223) за 1 час и 30 минут.
ATP челленджер Острава. Грунт. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) [7] – Фредерико Феррейра Силва (Португалия) – 1:6, 4:6
Ранее теннисисты уже играли между собой в одном поединке. Тогда победу также одержал португалец.
В четвертьфинале челленджера Силва встретится с победителем встречи Валкуш – Бланкано.
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