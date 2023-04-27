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  4. Мартин КИОУН: «Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы»
Англия
27 апреля 2023, 13:05 |
329
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Мартин КИОУН: «Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы»

Бывший защитник «Арсенала» считает, что норвежский форвард является движущей силой «Ман Сити»

27 апреля 2023, 13:05 |
329
1
Мартин КИОУН: «Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Мартин Киоун поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в матче против «канониров» (4:1).

«Он является движущей силой «Ман Сити». У них есть хорошие игроки, которыми нужно управлять, и информация, которую нужно использовать.

Холанду потребовалось время, чтобы прийти в форму, но сейчас он едет на другой передаче. Холанд был похож на Тарзана, когда распустил волосы в конце. Он освоился и стал еще лучше.

Если бы я играл [в этом матче], то думал бы только о Холанде. Холдинг проиграл борьбу в эпизоде с первым голом, Холанд просто прошел мимо. Временами казалось, что ему было очень легко», – сказал Киоун в эфире BT Sport.

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Мартин Киоун Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Арсенал
Источник Daily Mail
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