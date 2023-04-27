Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «По игре Динамо – середняк УПЛ»

Экс-защитник сборной Украины Александр Чижевский поделился мнением о борьбе за призовые места в чемпионате Украины.

– Конечно, в центре внимания в последнем туре был поединок грандов – «Динамо» и «Шахтера». К сожалению, очередное классико было из разряда не запоминающихся. Возможно, сыграла негативную роль грубая ошибка вратаря киевлян Нещерета. Горняки, неожиданно выйдя вперед, начали действовать на удержание счета и, в конце концов, поплатились за такую недальновидную тактику.

– Эта ничья вернет интригу в борьбе за чемпионское звание?

– Нет. Дончане все же преобладают преследователей в стабильности и не теряют очков в противостояниях с оппонентами, которые ниже в табели о рангах.

– После поединка с «Шахтером» наставник «Динамо» Мирча Луческу пошел на больничный и обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Это пойдет на пользу киевлянам, пока занимающим четвертое место?

– Сложно сказать. С одной стороны, появление у руля легенды «Динамо» заставит его подопечных максимально настраиваться на каждый поединок. С другой, где гарантия, что Шовковский будет самостоятельным в принятии решений? В конце концов и уровень исполнителей нынешнего «Динамо» не впечатляет. По игре это середняк УПЛ.

– От кого же тогда горнякам ждать серьезного сопротивления?

– Знаете, сейчас все зависит прежде всего от самих футболистов «Шахтера». Если они не будут терять своих очков, тогда за их лидерство можно не переживать. Что касается ближайшего преследователя «Днепра-1», то у днепрян очень многое зависит от настроения их бомбардира Артема Довбика. Если соперникам удается нейтрализовать форварда, то подопечным Александра Кучера сложно добиваться нужного результата. Приходится констатировать, что в составе «Днепра-1» кроме Довбика больше нет искусного нападающего и поэтому тренер ограничен в выборе наступательных схем.

На мой взгляд, Довбик уже перерос уровень «Днепра-1» и ему стоит попробовать свои силы за границей. В противном случае Артем может начать деградировать. Впрочем, неизвестно, как он проявит себя в роли легионера.