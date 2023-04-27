Яна Мордергер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в Кальве (Франция).

В 1/8 финала соревнований украинка сыграет с Яной Мордергер (WTA 489). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начало матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее девушки играли между собой один раз. Победу одержала Снигур.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Хармони Тан (WTA 208) из Франции или Анастасии Тихоновой (WTA 230), которая выступает без флага.

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