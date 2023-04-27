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  4. Яна Мордергер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
27 апреля 2023, 12:05 |
587
0

Яна Мордергер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда турнира в Кальви

27 апреля 2023, 12:05 |
587
0
Яна Мордергер – Дарья Снигур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

27 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 165) продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W40 в Кальве (Франция).

В 1/8 финала соревнований украинка сыграет с Яной Мордергер (WTA 489). Встреча состоится первым запуском. Ориентировочное время начало матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки играли между собой один раз. Победу одержала Снигур.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Хармони Тан (WTA 208) из Франции или Анастасии Тихоновой (WTA 230), которая выступает без флага.

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ITF Кальви Яна Мордергер Дарья Снигур смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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